Бунтовщики в бразильской тюрьме освободили заложников

Бунт в одной из бразильских тюрем прекращен, взятые в заложники надзиратели освобождены. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным агентства, разрешить ситуацию удалось благодаря многочасовым переговорам с заключенными.

Инцидент произошел в штате Рио-де-Жанейро в тюрьме «Милтон диас» после неудачной попытки побега.

Зачинщики бунта отпустили восьмерых надзирателей и 10 взятых в заложники. Также заключенные добровольно сдали правоохранителям два пистолета, гранату и револьвер.

После начала бунта в тюрьму был направлен Батальон специальных операций –– элитное подразделение военной полиции. В перестрелки с бойцами были ранены трое заключенных.

Отмечается, что на момент начала бунта в тюрьме, рассчитанной на 884 заключенных, содержались 2027 человек.

Это не первый бунт в бразильских тюрьмах. В ноябре 2017 года в городе Манаус в результате столкновений заключенных и правоохранителей погибли 60 человек. В организации бунта обвинили 213 заключенных.