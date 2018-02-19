500 млн рублей дадут Нижегородской области на уборку «Черной дыры»

Нижегородская область получит из федерального бюджета 500 млн рублей на генеральную уборку свалки, получившей название «Черная дыра».

На свалке возле Дзержинска размещены промышленные отходы бывшего производства ОАО «Оргстекло». Решение о ликвидации площадки было принято в 2011 году по итогам Госсовета. В конце 2017 года был завершен монтаж основного оборудования для ликвидации «Черной дыры», сообщает ИА «НьюсНН». Финансирование из федерального центра будет направлено на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

Деньги распределяются между регионами по программе «Чистая страна». Общий объем финансирования составил 2,72 млрд рублей. Средства получат 12 регионов России.