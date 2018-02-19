Вырубка леса в Брянской области достигла гигантских масштабов

Дирекция заповедника» Брянский лес» обеспокоена размерами ущерба, который причиняют лесорубы зеленым насаждениям региона. Как сказал первый директор заповедника Игорь Шпиленок, уже через несколько лет заказник может остаться единственным зеленым островком в области.

Специалист назвал «варварским» уничтожение природы. Его слова приводит интернет-газета «Брянские новости». Так, по данным Шпиленка, если ехать по трассе М-3 «Украина», можно заметить, что за придорожной полосой леса уже «проглядывает пустыня». По мнению главы заповедника, причина этого — несостоятельность многочисленных природоохранных органов.

В конце декабря 2017 года власти Брянской области заявляли об организации усиленной охраны сосен и елей от нелегальной вырубки. Защищать хвойные деревья было поручено лесным инспекторам и патрульным группам.