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Вырубка леса в Брянской области достигла гигантских масштабов

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Дирекция заповедника» Брянский лес» обеспокоена размерами ущерба, который причиняют лесорубы зеленым насаждениям региона. Как сказал первый директор заповедника Игорь Шпиленок, уже через несколько лет заказник может остаться единственным зеленым островком в области.

Специалист назвал «варварским» уничтожение природы. Его слова приводит интернет-газета «Брянские новости». Так, по данным Шпиленка, если ехать по трассе М-3 «Украина», можно заметить, что за придорожной полосой леса уже «проглядывает пустыня». По мнению главы заповедника, причина этого — несостоятельность многочисленных природоохранных органов.

В конце декабря 2017 года власти Брянской области заявляли об организации усиленной охраны сосен и елей от нелегальной вырубки. Защищать хвойные деревья было поручено лесным инспекторам и патрульным группам.

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