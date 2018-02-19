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Два ребенка пострадали в аварии в Волгоградской области

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Два ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по области.

Авария произошла вчера вечером, 18 февраля, около 19:25 возле одного из домов на улице Крупской. Женщина 38 лет, управляя автомобилем Volkswagen Polo, потеряла контроль над транспортным средством и выехала на встречную полосу.

Двигавшийся в это время по встречной полосе Ford Focus не смог уйти от столкновения и Volkswagen врезался в него, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Volkswagen Polo. Мальчик 13 лет и девочка 8 лет получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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