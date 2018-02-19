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«Сказочное зазеркалье» устроят в музее «Симбирская чувашская школа»

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В музее «Симбирская чувашская школа» в Ульяновске появится новая экспозиция «Сказочное зазеркалье». Объявлен аукцион на поставку мультимедийного оборудования для нее. Начальная цена — 800 тыс. рублей.

Как сообщает ресурс 1ul.ru, заказчик закупки — государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина». Деньги поступят из федерального бюджета в рамках субсидирования госзадания.

Так, экспозиция будет состоять из нескольких частей: «Народная сказка», «Авторская сказка», «Комната чудес» и «Квест-рум». Для них требуется приобрести компьютеры, проекторы, тачскрин-экраны и системы распознавания нажатия.

Победитель торгов должен будет не только закупить оборудование, но и смонтировать его, испытать, составить руководство по эксплуатации и обучить персонал им пользоваться.

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