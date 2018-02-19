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Волонтеры возьмут экошефство над парками и скверами Тамбова

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Некоммерческая организация «ЭкоСфера» выиграла президентский грант на реализацию проекта «ЭКОшефство». Он предполагает экологическое шефство над скверами, парками и родниками Тамбова, которым будут заниматься волонтерские отряды.

Предполагается, что специально созданное жюри будет проводить мониторинг территорий, а по итогам года наградит лучшие практики. Наиболее успешные отряды и руководители получат призы. Кроме того, в рамках проекта будут проводиться эко-акции «Мой двор» и «Чистый парк» по уборке территорий по всей области.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», такие проекты получают поддержку со стороны региональных властей. Так, губернатор Александр Никитин уже заявлял о том, что для региона защита окружающей среды — один из основных приоритетов социально-экономической политики.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, согласно данным Экологического рейтинга субъектов России по итогам 2017 года, который составила общественная организация «Зеленый патруль», Тамбовская область признана самым экологически чистым регионом России. Она держит лидирующие позиции по этому показателю уже четыре года подряд.

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