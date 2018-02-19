Двое американцев в одном плаще попытались сэкономить на билетах в кино

Два подростка из Калифорнии решили проникнуть по одному билету на показ фильма в кинотеатр. Для этого один из них запрыгнул другому на плечи и накинул длинный плащ. Судя по видеозаписи, аномально высокий человек произвел фурор среди других посетителей.

Кадры молодые люди опубликовали на своих личных страницах в Twitter.

Another angle of standing in line. pic.twitter.com/wYi9r3hFeq — Pillsbury (@stevelikescups) February 17, 2018

Кассиры не оценили старания молодых людей и отказались впустить их по одному билету. При этом некоторые пользователи отмечают, что на их месте пропустили бы подростков только за изобретательность.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m — Pillsbury (@stevelikescups) February 16, 2018

Ранее в феврале шанхайские правоохранители опубликовали видеозапись с камеры видеонаблюдения, на кадрах которой двое мужчин пытаются разбить камнями витрину. Один из грабителей бросил кирпич в стекло, но разбить ее не смог. В то же время его напарник не успел вовремя ретироваться, и камень попал прямо ему в голову.