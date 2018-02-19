Двое американцев в одном плаще попытались сэкономить на билетах в кино
Два подростка из Калифорнии решили проникнуть по одному билету на показ фильма в кинотеатр. Для этого один из них запрыгнул другому на плечи и накинул длинный плащ. Судя по видеозаписи, аномально высокий человек произвел фурор среди других посетителей.
Кадры молодые люди опубликовали на своих личных страницах в Twitter.
Кассиры не оценили старания молодых людей и отказались впустить их по одному билету. При этом некоторые пользователи отмечают, что на их месте пропустили бы подростков только за изобретательность.
Ранее в феврале шанхайские правоохранители опубликовали видеозапись с камеры видеонаблюдения, на кадрах которой двое мужчин пытаются разбить камнями витрину. Один из грабителей бросил кирпич в стекло, но разбить ее не смог. В то же время его напарник не успел вовремя ретироваться, и камень попал прямо ему в голову.