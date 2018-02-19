Поэт русского андерграунда

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Егор Летов умер 10 лет назад
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Фото: Global Look Press/Serge Fedoseev
Ровно десять лет назад, 19 февраля 2008 года, не стало Егора Летова — знаковой фигуры в истории русского панк-рока. Он был бессменным лидером группы «Гражданская оборона», а кроме того, участвовал еще в нескольких музыкальных проектах. Портал iz.ru рассказывает о творчестве и жизни кумира поколения
Фото: gr-oborona.ru
Настоящее имя Летова — Игорь, еще в юности он взял себе псевдоним — Егор Дохлый. Он родился в Омске в семье военного и врача. Пробовал учиться в Москве, но был отчислен из ПТУ за прогулы. Вернувшись домой, Егор решил вплотную заняться музыкой
Фото: gr-oborona.ru
Первая группа Летова называлась «Посев» в честь антисоветского издания. Всего за пару лет существования коллектив записал десяток альбомов. В 1984 году появляется группа «Гражданская оборона», которую в народе прозвали «ГрОб»
Фото: gr-oborona.ru
Спустя год музыкантов обвиняют в антисоветской агитации. Летов попал в психиатрическую больницу, еще один участник группы был отправлен в армию, несмотря на сердечную недостаточность. Уже позднее в интервью Летов вспоминал этот период своей жизни как наиболее мрачный. Он находился под усиленным воздействием нейролептиков и даже временно потерял зрение. Но даже тогда не прекращал писать песни и стихи
Фото: Getty Images/Laura Ilyina
Выйдя из больницы спустя полгода, Летов скрывался, но продолжил писать. Начался один из самых плодотворных периодов в его творчестве. Всего за два года возникли 13 альбомов группы, в том числе «Тоталитаризм», «Некрофилия», «Русское поле экспериментов» и «Всё идет по плану»
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
В апреле 1987 года Летов познакомился с Янкой Дягилевой на Новосибирском рок-фестивале, они жили вместе и давали концерты. После гибели Дягилевой в 1991 году Летов сошелся с ее подругой Анной Волковой. Тогда же на похоронах он познакомился со своей будущей супругой Натальей Чумаковой
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
В начале 1990-х Летов объявил о роспуске «Гражданской обороны» и решил посвятить себя сторонним проектам. Тогда появилась группа с непечатным названием «Егор и О*******ие», которая выступала в жанре психоделического рока. Летов признался, что нецензурное название было придумано для того, чтобы о группе меньше писали в СМИ. Участники группы не давали интервью и отказывались от концертов
Фото: Global Look Press/Nadezhda Lebedeva
В 1993 году «Гражданская оборона» воссоединилась и записала альбомы «Солнцеворот» и «Невыносимая Легкость Бытия». Тогда же Летов создает национал-коммунистическое движение «Русский прорыв» вместе с Лимоновым, Анпиловым, Прохановым и другими. Смысл этой группы состоял в противостоянии либеральному режиму Ельцина. В феврале 1998 года Летов заявил, что более не причастен ни к каким политическим силам
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Свой последний альбом «Зачем снятся сны?» Летов записал за год до смерти — в 2007 году. Сам он называл его «максимальной реализацией» своего творчества. Туда вошли 19 песен, все, кроме одной, были созданы Летовым. Альбом писался в рекордно короткие сроки — меньше чем за два месяца. 9 февраля 2008 года состоялся последний концерт «Гражданской обороны»
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
О смерти Летова 19 февраля 2008 года объявили по всем федеральным телеканалам. Изначально в качестве предварительной причины называлась сердечная недостаточность. Врачи допускали и другую версию: алкогольное отравление. Летов похоронен на Старо-Восточном кладбище города Омска
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