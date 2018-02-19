Поэт русского андерграунда

Спустя год музыкантов обвиняют в антисоветской агитации. Летов попал в психиатрическую больницу, еще один участник группы был отправлен в армию, несмотря на сердечную недостаточность. Уже позднее в интервью Летов вспоминал этот период своей жизни как наиболее мрачный. Он находился под усиленным воздействием нейролептиков и даже временно потерял зрение. Но даже тогда не прекращал писать песни и стихи