Прямой эфир

Две деревни в Башкирии отрезаны от цивилизации из-за нехватки автобусов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители двух деревень в Башкортостане несколько лет пытаются восстановить движение автобусов, без которых люди не могут добраться до других населенных пунктов.

Те, у кого нет собственных автомобилей, выбраться из деревень Калининский и Пушкинское не могут. При этом школы, детские сады и больницы находятся в десятках километров от населенных пунктов. Также местные жители жалуются на проблемы с работой. Многим пришлось уехать на заработки в Иглино или Уфу, сообщает сайт «МедиаКорСеть».

Местные жители уже написали обращения в госкомитет по транспорту и в администрацию Иглинского района. В ответе чиновники указали, что маршрут уже построен на бумаге. Для поиска перевозчика будет проведен открытый конкурс, однако пока информации о старте конкурса на сайте администрации нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Челябинской области украл табун лошадей в соседней Башкирии
Культурные семейные центры появятся в Башкирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017