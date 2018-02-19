Две деревни в Башкирии отрезаны от цивилизации из-за нехватки автобусов

Жители двух деревень в Башкортостане несколько лет пытаются восстановить движение автобусов, без которых люди не могут добраться до других населенных пунктов.

Те, у кого нет собственных автомобилей, выбраться из деревень Калининский и Пушкинское не могут. При этом школы, детские сады и больницы находятся в десятках километров от населенных пунктов. Также местные жители жалуются на проблемы с работой. Многим пришлось уехать на заработки в Иглино или Уфу, сообщает сайт «МедиаКорСеть».

Местные жители уже написали обращения в госкомитет по транспорту и в администрацию Иглинского района. В ответе чиновники указали, что маршрут уже построен на бумаге. Для поиска перевозчика будет проведен открытый конкурс, однако пока информации о старте конкурса на сайте администрации нет.