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Поликарбонат укладывают вокруг «небесного окна» на «Самара Арене»

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Укладка поликарбонатного покрытия началась на куполе стадиона «Самара Арена», который строят в Самаре к ЧМ-2018. Оно появится вокруг внутреннего «небесного окна» над футбольным полем. Ширина пояса будет 9 м.

Кроме того, как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на представителя заказчика стадиона, компанию «Спорт-Инжиниринг», козырек, сделанный из прозрачного материала, появится над зрительскими трибунами. Благодаря этому на стадионе станет светлее. При этом большая часть купола «Самара Арены» будет накрыта металлическим профнастилом.

Строительство стадиона планируют завершить к 30 марта. Сейчас рабочие занимаются установкой кресел. В данный момент смонтировано более 15 тыс. штук, а всего их будет 45 тыс. Кроме того, продолжается монтаж экранов гигантских размеров — 18х9,6 м.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем на групповом этапе.

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