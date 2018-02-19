Тюльпаны расцвели быстрее подснежников в Сочи

В Сочи раньше срока собрали урожай бархатистых тюльпанов. Цветы неожиданно ожили и расцвели быстрее, чем подснежники.

Тюльпанов в оранжерее Валентины Пивневой больше 100 тыс. Прихотливая красота требует к себе особого внимания. Нежные растения не выносят яркого солнца и могут засохнуть на жаре. Чтобы сохранить урожай, цветоводу приходится трудиться с самого утра. Но хозяйка оранжереи на заботы не жалуется, цветы для нее как члены семьи.

Распустившиеся цветы сразу продают, и чем красивее бутон, тем выше его цена. Сочинские тюльпаны раскупают быстро, особенно их любят на севере России. Российские цветы постепенно вытесняют с прилавков заграничных конкурентов. Продажи отечественных тюльпанов в прошлом году выросли на 50%.



