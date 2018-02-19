Девочка получила ожоги стоп в детском саду в Барнауле

Прокуратура требует взыскать с барнаульского детского сада компенсацию морального вреда девочке, которая получила ожоги обеих стоп по неосторожности воспитателя.

Инцидент произошел в ясельной группе. Во время гигиенических процедур малолетняя девочка получила термические травмы из-за неосторожности младшей воспитательницы, которая облила ноги ребенка горячей водой. Так как ожоги болезненно заживали, малышка длительное время не могла вернуться к привычному образу жизни, пишет сайт altapress.ru.

Мама пострадавшей обратилась в правоохранительные органы. Прокуратура подала исковое заявление о взыскании с детского учреждения компенсации морального вреда в Ленинский районный суд.