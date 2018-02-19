Турнир по хоккею с мячом в валенках прошел в Оренбурге

В Оренбурге состоялся турнир по хоккею с мячом в валенках. Его организовали хоккейный клуб «Локомотив» и бывший игрок этого клуба Евгений Гиниятуллин. Участники турнира сражались за победу на ледовом катке одной из городских школ.

По словам организаторов, цель мероприятия — это популяризация здорового образа жизни и конкретно хоккея с мячом у подрастающего поколения. Приняли участие в турнире ученики трех школ и воспитанники «Дома детства». В качестве экипировки они использовали только клюшку, валенки и манишку.

Игроков разбили на две подгруппы. Каждой команде необходимо было сыграть по две игры, по результатам которых определились победители. Они-то и вышли в финал турнира, передает РИА «Оренбуржье».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что турнир по хоккею с мячом в валенках уже второй год проходит в Сыктывкаре. Участие в ней принимают все желающие старше 12 лет.