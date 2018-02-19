После массового отключения электричества в Краснодаре пройдут учения

Власти Краснодара предлагают энергетикам провести дополнительные учения после блэкаута, затронувшего восточную часть города.

С инициативой выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он предложил ресурсоснабжающим предприятиям и аварийным службам еще раз отработать механизмы взаимодействия, чтобы максимально сократить время реакции на чрезвычайные происшествия. Об этом пишут «Кубанские новости».

Аварийное отключение электричества произошло днем 14 февраля и затронуло две высоковольтные линии, которые снабжают восточную часть Краснодара. Без энергии остались жилые дома и объекты социальной сферы. О полной ликвидации последствий аварии энергетики сообщили через сутки, 15 февраля.

В причинах аварии разбирается комиссия с участием специалистов Ростехнадзора.