Группа лиц задержана по подозрению в 40 преступлениях в Удмуртии

Преступная группа из 11 человек задержана по подозрению в 40 тяжких преступлениях в Республике Удмуртия, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Преступная группа, в которой насчитывается 11 человек, задержана по подозрению в совершении тяжких преступлений. Всего им вменяется 40 случаев преступных деяний за последний год, среди которых вымогательство, разбой, мошенничество, кражи и грабежи, сообщает ИА «Сусанин».

Среди участников преступной группы был выявлен руководитель. Все задержанные оказались жителями Можгинского района. Помимо этого, они подозреваются в организации занятием проституцией в столице республики.

В связи с задержанием группы лиц было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем».