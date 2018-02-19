Песков заявил о необходимости согласования с ДНР и ЛНР целей миссии ООН

Формат, состав и цели размещения миссии ООН в Донбассе необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в понедельник, 19 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога, в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом», — отметил он.

Песков подчеркнул, что сама по себе идея миссии принадлежит Путину. Дискуссия по этому вопросу была также инициирована российским лидером, отметил представитель Кремля.

Портал iz.ru писал о встрече министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Дипломаты обсудили ситуацию в Донбассе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.