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Стала известна дата спектакля «Горе от ума» с участием Жириновского

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сыграет роль Фамусова в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», спектакль пройдет на сцене театра «Школа современной пьесы» 22 февраля.

Репетиция с участием известного политика пройдет в понедельник, 19 февраля.

«Он выйдет в финале и прочтет монолог, причем этот монолог скомпоновали из текстов Фамусова», — сообщил ТАСС художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Спектакль должен был состояться еще 18 января, но его перенесли из-за плотного графика политика. 

Жириновский был зарегистрирован кандидатом в президенты России 29 декабря. 

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