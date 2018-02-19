Французская фигуристка едва не потеряла платье во время выступления на ОИ

Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, рассказала о проблемах с платьем во время выступления.

В начале короткой программы у девушки расстегнулось платье, и верхняя часть костюма соскочила, обнажив грудь.

«Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде –– это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора», –– рассказала Пападакис на пресс-конференции.

По словам фигуристки, такой эксцесс с ней происходит впервые.

«Я молилась. Это всё, что я могла сделать», — цитирует «Спорт-Экспресс» спортсменку.

Однако неприятная ситуация не помещала французскому дуэту занять второе место по итогам короткой программы. Пара набрала 81,93 балла.

На первом месте фигуристы из Канады Тесса Вертью и Скотт Моир, которые побили собственный мировой рекорд и набрали 83,67 балла.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали шестой результат (75,47 балла).