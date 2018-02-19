Центр переработки отходов построят в Омской области за 850 млн рублей

Современный центр по обращению с отходами планируется построить в Таврическом районе Омской области, стоимость строительства, по предварительной оценке, составит 850 млн рублей.

Проект будет представлен на экологическую экспертизу в марте 2018 года. Главной особенностью станет организация многоступенчатого контроля поступающих отходов, сообщает ИА «Город55». Полезные продукты будут направляться на вторичную переработку.

Участок под проект уже согласован. В правительстве Омской области отмечают, что подобный центр несколько лет действует в Кемеровской области и пока не выявлено вредное воздействие на окружающую среду.

Новый центр станет одним из этапов по переходу Омской области на новую систему обращения с отходами.