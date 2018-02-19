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Более 200 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Липецка

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С начала 2018 года с улиц Липецка вывезли уже более 200 тыс. кубометров снега. Работы продолжаются круглосуточно. Только минувшей ночью в городе в уборке снега задействовали 57 единиц техники. Днем их количество увеличилось до 97.

Как сообщает GOROD48, в основном коммунальные службы уделяют внимание спускам, остановкам общественного транспорта и площадям, где проводятся массовые мероприятия. Специалисты отмечают, что из-за перепада температур затраты противогололедных материалов увеличились.

Между тем, по прогнозам синоптиков, снегопад в Липецке продолжится в ближайшие сутки. Обильные осадки принес в регион атлантический циклон. Водителей призывают к бдительности, и при выборе скоростного режима необходимо учитывать погодные условия.

Из-за непрекращающегося снегопада московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт. Службы транспортного комплекса Москвы переводятся на усиленный режим работы.

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