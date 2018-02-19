Пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры в Татарстане

Пожарные спасли пенсионера, который не мог выбраться самостоятельно из горящей квартиры в Нижнекамске (Республика Татарстан), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Инцидент произошел вчера вечером, 18 февраля, в одном из многоквартирных домов на улице Бызова. Прибывшие по месту вызова спасатели обнаружили у подъезда восемь жильцов подъезда, которые приняли самостоятельное решение эвакуироваться, сообщает ИА «Татар-информ».

Из окон одной из квартир шел густой черный дым, а на застекленном балконе стоял мужчина и звал на помощь. При попытке попасть в квартиру пожарным пришлось выломать входную дверь. 71-летнего хозяина квартиры удалось вывести из помещения, после чего спасатели приступили к ликвидации пожара. Огонь был ликвидирован за девять минут.

В результате пожара владелец квартиры был госпитализирован. У него диагностированы ожог дыхательных путей и отравление угарным газом. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Спасатели назвали предварительную причину возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.