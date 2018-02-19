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Пьяный петербуржец избил годовалого сына и обжег раскаленной сковородой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчина в Санкт-Петербурге избил годовалого сына и обжег его раскаленной сковородкой «в воспитательных целях». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел 18 февраля около 6:00 в одной из квартир по улице Лермонтова в Красном Селе. Мужчина 1989 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приложил руку своего ребенка 2017 года рождения к раскаленной сковороде, после чего нанес несколько ударов рукой по разным частям тела ребенка. В результате малыш был госпитализирован с многочисленными ушибами, травмами и ожогом II степени. После оказания первой медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение, сообщает телеканал «360».

Подозреваемый в избиении ребенка в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Отмечается, что семья не состоит на учете. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

По данным «телеканала 78», задержанный является гражданином Молдавии и в настоящее время нигде не работает. В обстоятельствах случившегося разбирается также прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве ребенок получил травму, скатившись с горки под колеса электрички. Известно, что в момент случившегося ребенок был на прогулке с родителями.

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