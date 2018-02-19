Охрана стадиона «Ростов Арена» обойдется в 56 млн рублей

На охрану стадиона «Ростов Арена» будет выделено 56,4 млн рублей. Такая сумма указана в условиях конкурса, размещенных на сайте госзакупок. Его проводит генеральный проектировщик и заказчик ГУП «Спорт-инжиниринг».

Ка уточняет RostovGazeta, на площади стадиона, которая составляет более 39 га, подрядчик должен организовать работу 38 охранных постов, а также провести оценку уязвимости объекта. Кроме того, от него требуется разработка организационно-технических рекомендаций компании и ведение необходимого документооборота. Контракт будет действовать с 9 марта и до конца декабря 2018 года.

Агентство отмечает, что дороже всего компании «Спорт-инжиниринг» обойдутся услуги по охране стадиона в Екатеринбурге. Начальная стоимость контракта — 64,5 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что «Ростов Арена» была построена в левобережной части Ростова-на-Дону к ЧМ-2018. В конце декабря 2017 года администрация города официально заявила о завершении строительства.

Стадион рассчитан на 45 тыс. мест. На его возведение было выделено около 19 млрд рублей. Ростов в рамках чемпионата мира по футболу примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала.