Трое жителей Крыма забрались в чужой дом и погибли в пожаре
Трое мужчин погибли в крупном пожаре в Крыму, они проникли в здание незаконно.
Серьезный пожар произошел ночью в частном доме в Керчи. Силы МЧС оперативно прибыли на место, ликвидировать возгорание удалось в течение 40 минут. На месте пожара были обнаружены тела троих мужчин.
Как удалось установить, погибшие не имели определенного места жительства. Они проникли в дом незаконно, когда хозяин был в отъезде, сообщает ИА «Крыминформ».
По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.