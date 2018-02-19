Трое жителей Крыма забрались в чужой дом и погибли в пожаре

Трое мужчин погибли в крупном пожаре в Крыму, они проникли в здание незаконно.

Серьезный пожар произошел ночью в частном доме в Керчи. Силы МЧС оперативно прибыли на место, ликвидировать возгорание удалось в течение 40 минут. На месте пожара были обнаружены тела троих мужчин.

Как удалось установить, погибшие не имели определенного места жительства. Они проникли в дом незаконно, когда хозяин был в отъезде, сообщает ИА «Крыминформ».

По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.