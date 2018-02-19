Коммунальщики почистили дорогу ковшом экскаватора в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде коммунальщики почистили дорогу ковшом экскаватора. Варварскую уборку снега снял на телефон и выложил в Сеть местный житель. На кадрах бульдозер счищает лед, заодно разрушая асфальт.

Нижегородцы возмущены — ведь машина предназначена для других работ. В Сети предложили отправить «новаторов» на курсы по эксплуатации техники. Пользователи даже предположили, что асфальт портят намеренно. Якобы так службы ЖКХ создают повод попросить денег на ремонт дорог к весне.