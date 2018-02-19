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Житель Кузбасса сломал ребра в борьбе за приз на Масленице

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Мужчина получил серьезные переломы, пытаясь забраться на масленичный столб и сорвать приз на гуляниях в Анжеро-Судженске Кемеровской области.

Традиционная забава предусматривала, что участники будут забираться на высокий деревянный столб, на вершине которого находилась коробка с призом. Житель Кузбасса, раздевшись до белья, попытался снять коробку, но ухватить ее не получилось. Тогда мужчина решил спуститься, но сорвался и упал с высоты порядка 10 м.

При падении пострадавший получил переломы ребер и лопатки, сообщает «Сибирское агентство новостей». В тяжелом состоянии он госпитализирован.

После несчастного случая организаторы остановили праздник.

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