Житель Кузбасса сломал ребра в борьбе за приз на Масленице

Мужчина получил серьезные переломы, пытаясь забраться на масленичный столб и сорвать приз на гуляниях в Анжеро-Судженске Кемеровской области.

Традиционная забава предусматривала, что участники будут забираться на высокий деревянный столб, на вершине которого находилась коробка с призом. Житель Кузбасса, раздевшись до белья, попытался снять коробку, но ухватить ее не получилось. Тогда мужчина решил спуститься, но сорвался и упал с высоты порядка 10 м.

При падении пострадавший получил переломы ребер и лопатки, сообщает «Сибирское агентство новостей». В тяжелом состоянии он госпитализирован.

После несчастного случая организаторы остановили праздник.