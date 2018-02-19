Необычные трамвайные экскурсии прошли в Нижнем Тагиле

Первые экскурсии в городских трамваях прошли для жителей и гостей Нижнего Тагила. Пассажирам общественного транспорта экскурсоводы рассказали об истории улиц и домов, мимо которых следовал трамвай, и о городских достопримечательностях.

В городских трамваях 6, 13 и 15 февраля, которые следовали по маршрутам № 2, 3 и 17, для пассажиров провели экскурсии, в которых рассказали о достопримечательностях города, сообщает ТагилСити.Ру.

Экскурсоводы из Центра туризма поведали слушателям городские легенды, рассказали истории домов и улиц, которые находились на пути маршрута, и ответили на интересующие пассажиров вопросы.

По словам организаторов мероприятия, находились люди, которые проезжали свою остановку и продолжали поездку в общественном транспорте, чтобы дослушать экскурсовода.

По завершении экскурсии пассажирам были вручены календари с достопримечательностями Нижнего Тагила.