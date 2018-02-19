Машина скорой помощи для осужденных появилась в Карелии

Специальный автомобиль для перевозки осужденных, которым требуется срочная госпитализация, из исправительных учреждений в больницы появился в Карелии.

Спецмашина оборудована на базе ГАЗ-2705. В ней предусмотрена система наблюдения со стационарной камерой и изолированный отсек для пациент. Изображение из отсека переводится на монитор в кабину водителя, где также расположится начальник караула, сообщает ИА «Карелinform».

Специальная скорая помощь позволит этапировать больных из исправительных учреждений в больницы. При этом сотрудники смогут оказать помощь пациенту во время пути.