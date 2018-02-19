«Нелюбовь» Звягинцева осталась без приза BAFTA

Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получила приза на 71-й церемонии награждения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Информацию об этом распространили СМИ в воскресенье, 18 февраля.

Фильм «Нелюбовь» претендовал на приз «Лучший неанглоязычный фильм», но победа в нем досталась эротическому триллеру южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка», сообщает агентство Regnum.

Лучшим стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».

23 января «Нелюбовь» была номинирована на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это уже вторая попытка Андрея Звягинцева получить главный приз Американской киноакадемии — в 2015 году на «Оскар» претендовал «Левиафан». Но сейчас в решение жюри может вмешаться политика. Сопродюсер «Нелюбви» экс-сенатор и бывший владелец «Моего банка» Глеб Фетисов попал в «санкционный список».