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Тюменские спасатели освободили заковавших себя в наручники влюбленных

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В Тюмени спасатели пришли на помощь влюбленной парочке, заковавшей себя в наручники. Самостоятельно освободиться от металлических браслетов мужчина и женщина не смогли.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru, необычный вызов поступил на пульт дежурного накануне, 18 февраля. Спасатели отправились в одно из дачных обществ в районе Велижанского тракта.

Мужчина и женщина признались, что идея надеть наручники пришла им во время свидания. Однако в процессе руки начали опухать, и на них появились борозды. Парочка решила прекратить эксперимент, однако обнаружилось, что ключ от браслетов потерян. Спасателей вызвали только после того, как попытки снять наручники при помощи болгарки ни к чему не привели.

К дачному дому вместе со спасателями прибыла скорая помощь. Госпитализация влюбленным не понадобилась, наручники удалось снять при помощи слесарного инструмента и некоторых подручных средств.

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