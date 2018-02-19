Мэрия Екатеринбурга перенесла снос телебашни на неопределенный срок

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок.

Информацию об этом распространил в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

«Мы получили письмо (от организаторов сноса), что демонтаж не будет производиться: перенесен на неопределенный срок», — цитирует его «РИА Новости».

Первоначально снос телебашни планировался 23 февраля, о чем были сделаны соответствующие объявления в СМИ.

Башню начали строить еще в 1983 году, но в 1991 году строительство прекратили из-за недостатка финансирования.

Сейчас сооружение высотой 220 м стало одним из символов города, и горожане даже составили петицию против сноса.

В ноябре заместитель начальника службы ремонта и профилактики радиотелевизионных систем Останкинской башни Анатолий Волков рассказал, что она простоит 500 лет.

Он отметил, что расчеты службы телебашни подтверждаются проверками прочности бетона. Также поверхность башни в целях укрепления покрывают специальными растворами, которые защищают конструкцию от воздействия атмосферных осадков.