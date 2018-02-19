Прямой эфир

Мэрия Екатеринбурга перенесла снос телебашни на неопределенный срок

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок.

Информацию об этом распространил в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

«Мы получили письмо (от организаторов сноса), что демонтаж не будет производиться: перенесен на неопределенный срок», — цитирует его «РИА Новости».

Первоначально снос телебашни планировался 23 февраля, о чем были сделаны соответствующие объявления в СМИ.

Башню начали строить еще в 1983 году, но в 1991 году строительство прекратили из-за недостатка финансирования.

Сейчас сооружение высотой 220 м стало одним из символов города, и горожане даже составили петицию против сноса.

В ноябре заместитель начальника службы ремонта и профилактики радиотелевизионных систем Останкинской башни Анатолий Волков рассказал, что она простоит 500 лет.

Он отметил, что расчеты службы телебашни подтверждаются проверками прочности бетона. Также поверхность башни в целях укрепления покрывают специальными растворами, которые защищают конструкцию от воздействия атмосферных осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Башня «Федерация» обошлась в $1,2 млрд
Останкинскую башню подсветят красными огнями в честь китайского Нового года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017