ИГ взяло ответственность за расстрел людей в церкви дагестанского Кизляра

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на прихожан храма в Кизляре (Дагестан). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group.

При этом доказательств причастности ИГ к расстрелу людей не представлено.

18 февраля 22-летний житель Кизляра Халил Халилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам одной из церквей города. В результате нападения были убиты пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.

Сотрудники Росгвардии нападавшего ликвидировали на месте.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Данный инцидент взят под личный контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.