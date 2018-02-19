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В Мексике подтвердили убийство двух агентов генпрокуратуры

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Фото: Global Look Press/E]Alejandro Ayala
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Генпрокуратура Мексики официально подтвердила убийство двух своих агентов членами преступной группировки.

По данным ведомства, служащие Агентства криминальных расследований в составе генпрокуратуры пропали в штате Наярит в начале февраля, они находились на отдыхе у родственников.

Некоторое время спустя в соцсетях появилось видео похитителей, на котором агенты стоят на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами. Позднее были обнаружены останки двух человек, предположительно принадлежащие похищенным служащим.

«Генпрокуратура сообщает, что после проведения генетических исследований удалось установить, что обнаруженные в городе Халиско (штат Наярит) тела принадлежат агентам, пропавшим 5 февраля», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что тела убитых переданы родственникам, им оказывают психологическую помощь.

По информации генпрокуратуры, к произошедшему могут быть причастны члены наркокартеля «Халиско-Новое поколение».

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