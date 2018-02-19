Член-корреспондент РАН Нина Арутюнова умерла на 95-м году жизни

Член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института языкознания РАН Нина Арутюнова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте института.

«Нина Давидовна была блестящим ученым, прекрасным собеседником, принципиальным человеком. Влияние работ Нины Арутюновой на современный синтаксис и семантику невозможно переоценить», — сказано в некрологе.

Арутюнова занималась проблемами морфологической теории и теоретического синтаксиса, вопросами теории коммуникации, стилистикой, семиотикой и структурой текста, философским и концептуальным анализом языка. Ее труды включают монографии и около 500 статей, а также многочисленные сборники.

Нина Давидовна скончалась 17 февраля. О дате прощания будет сообщено позднее.