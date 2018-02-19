Россиянка Демидова вышла в финал в хафпайпе на ОИ-2018

Россиянка Валерия Демидова вышла в финал соревнований по фристайлу в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заняв десятое место во втором квалификационном заезде.

Спортсменке удалось набрать 73,60 балла. В первом заезде Демидова набрала 71,00 балла и стала 13-й.

«Могла сегодня выступить получше, конечно. Да и судьи немного пожадничали с баллами. Надеюсь, что в финале у меня получится всё гораздо лучше», — цитирует Демидову агентство ТАСС.

При этом спортсменке удалось выйти в финал после тяжелой травмы — в 2015 году Демидова сломала две берцовых кости.

«Та тяжелая травма дает о себе знать, пластины мне вынули, остались болты. Трогать ногу больно. Но сейчас ситуация гораздо лучше -— в прошлом году у меня постоянно опухала нога, из-за чего мне очень часто приходилось пропускать тренировки и пить обезболивающее на соревнованиях», — рассказала россиянка.

По итогам двух квалификационных заездов лучшей стала канадка Кэсси Шарп (93,40 балла). Финальные соревнования в женском хафпайпе пройдут 20 февраля.

Ранее российские лыжники завоевали серебро в эстафете 4 по 10 км.