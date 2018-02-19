Объединенная команда Кореи может продолжить выступления в рамках ЧМ

Женская объединенная команда Кореи по хоккею может продолжить выступать в рамках чемпионатов мира и Олимпийских игр. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Он выразил мнение, что было бы неплохо сохранить объединенную команду, которая могла бы выступать в рамках чемпионатов мира, а также подготовиться к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане объединенная женская команда Кореи по хоккею проиграла сборным Швейцарии со счетом 0:8, Швеции со счетом 0:8 и Японии со счетом 1:4. Также сообщается, что в первом матче турнира за 5–8 места команда уступила Швейцарии с результатом 0:2.