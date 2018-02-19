МОК проведет расследование допингового случая российского атлета

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет независимое расследование по поводу положительной допинг-пробы одного из российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс.

Адамс не уточнил, о ком идет речь, и также заявил, что МОК незамедлительно отреагирует на провокации в отношении российских атлетов на ОИ-2018.

«В Олимпийской деревне есть люди, которые следят за поведением в отношении спортсменов. Но если будут случаи провокации в отношении членов российской делегации или спортсменов, МОК будет немедленно реагировать на это», — подчеркнул Адамс.