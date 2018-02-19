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«Метровагонмаш» построит для Баку два современных поезда

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Компания «Метровагонмаш», которая входит в состав «Трансмашхолдинга», заключила с метро Баку договор на поставку двух пятивагонных поездов. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Сообщается, что поезда модели 81-765/766 будут состоять из двух головных и трех промежуточных моторных вагонов. Они имеют сквозной проход и более широкие дверные проемы по сравнению с предыдущими моделями.

Также в поездах предусмотрены новая система светового оповещения закрытия и открытия дверей, асинхронный тяговый привод, системы кондиционирования, вентиляции, обеззараживания и колеса с шумопоглотителями.

Расчетный срок службы поставляемых вагонов — 31 год. Первая поставка запланирована на март, а полностью контракт должен быть завершен до конца 2018 года.

Вагоны данной серии выпускаются под брендом «Москва» для Московского метрополитена с 2017 года. В Москву, в отличие от заказа метро Баку, поставляются поезда из шести и восьми вагонов, среди которых также включаются промежуточные немоторные вагоны модели 81-767.

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