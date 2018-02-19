Ассанж раскритиковал доклад Минюста США по «вмешательству РФ»

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что деятельность российской компании «Агентство интернет-исследований» во время президентских выборов в США не могла значительным образом повлиять на ход голосования.

«Действия («Агентства интернет-исследований». — Ред.), несомненно, являются стратегически незначительными по сравнению с другими вовлеченными силами», — написал Ассанж в Twitter.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на прошедшей неделе Минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, которые обвиняются в причастности к вмешательству в выборы в США в 2016 году. В Кремле назвали бездоказательные обвинения злобной сказкой.