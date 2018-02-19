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Керимов договорился о приобретении доли в банке «Возрождение»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский предприниматель и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов договорился с братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми о приобретении доли в банке «Возрождение». Об этом со ссылкой на три источника сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, доля Ананьевых могла быть передана под контроль Керимова в счет обязательств перед принадлежащими ему структурами, а значит реального движения денежных средств может быть не предусмотрено.

Братья вынуждены снизить свою долю в банке «Возрождение» минимум на 10% до 10 марта по предписанию Центробанка. Такое решение ЦБ принял в связи с тем, что собственники банков, которым необходима санация, не могут контролировать иные банки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 38,1% обыкновенных акций банка «Возрождение» были арестованы по решению суда в обеспечение иска Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям в среду, 14 февраля.

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