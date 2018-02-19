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Более 10 человек погибли из-за снегопадов в японской префектуре Фукуи

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Более 10 человек погибли в результате мощных снегопадов, которые обрушились на японскую префектуру Фукуи в феврале. Об этом сообщает общественное телевидение Японии NHK.

Последний инцидент зафиксирован вечером 18 февраля. Сообщается, что 79-летний мужчина погиб в результате падения с крыши собственного дома при попытке очистить ее от снега.

Еще один человек в этом месяце погиб в результате отравления выхлопными газами. Глушитель его собственного автомобиля был забит снегом, что и привело к трагедии.

Экстренные службы и местные власти префектуры Фукуи призывают граждан к соблюдению необходимых мер предосторожности, особенно при работах по очистке территорий от снега.

Префектура Фукуи в Японии в феврале 2018 года столкнулась с рекордными снегопадами. Сообщается, что в некоторых районах сугробы превысили высоту в 1,5 м. Сложные погодные условия стали причиной транспортных перебоев и десятков пострадавших.

Ранее портал iz.ru сообщал, что заммэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков заявил о превышении нормы вдвое по высоте сугробов в Москве. Синоптики в середине февраля 2018 года зафиксировали снежный покров высотой в 70 см.

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