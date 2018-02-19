СМИ сообщили о возможной отставке генсека правящей партии Германии

Немецкие СМИ сообщили о возможной отставке Петера Таубера — генерального секретаря партии Христианско-демократического союза (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

По данным DPA, которое ссылается на источник в партии, Таубер намерен объявить о своей отставке 19 февраля. Нового генсека партии выберут на партийном съезде 26 февраля. Петер Таубер занимал пост генерального секретаря с 2013 года, передает ТАСС.

Напомним, ранее в ХДС подвергли критике главу МИД Германии Зигмара Габриэля за идею постепенного снятия с России санкций. В партии заявили, что едины во мнении по этому вопросу, а Габриэль позволил себе высказывания, не соответствующие позиции большинства в правящей коалиции.