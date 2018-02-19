Прямой эфир

Легкий самолет сел на шоссе в штате Калифорния

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одномоторный легкий самолет Piper PA-46 совершил экстренную посадку на шоссе возле города Морган Хилл в американском штате Калифорния, сообщили местные СМИ.

По данным полиции, на борту самолета был только пилот. Он сам заявил, что у него возникли проблемы с двигателем, из-за чего ему пришлось сажать самолет на разделительную полосу автомагистрали, сообщает ТАСС.

В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, ранее самолет американской авиакомпании United Airlines совершил успешную посадку в аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) после того, как в полете у него сорвало кожух одного из двигателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аэропорту Лос-Анджелеса загорелся самолет
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мэриленде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017