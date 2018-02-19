Легкий самолет сел на шоссе в штате Калифорния

Одномоторный легкий самолет Piper PA-46 совершил экстренную посадку на шоссе возле города Морган Хилл в американском штате Калифорния, сообщили местные СМИ.

По данным полиции, на борту самолета был только пилот. Он сам заявил, что у него возникли проблемы с двигателем, из-за чего ему пришлось сажать самолет на разделительную полосу автомагистрали, сообщает ТАСС.

В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, ранее самолет американской авиакомпании United Airlines совершил успешную посадку в аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) после того, как в полете у него сорвало кожух одного из двигателей.