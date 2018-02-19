Прямой эфир

Госпогранслужба Украины заявила об очереди в 100 фур на границе с РФ

0
Фото: ТАСС/Константин Чергинский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На КПП «Гоптовка» на границе Украины с Россией скопилось порядка 100 грузовых машин. Примерно такое же количество автомобилей вернулось, чтобы изменить маршрут, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ).

Пресс-служба украинского ведомства просит водителей учитывать сложную обстановку на границе. В ГПСУ заявили, что машины якобы не пускают на российском пункте пропуска «Нехотеевка», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ведомстве заявили также, что направили российской стороне официальный запрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина усилила «угрожающие» направления границы
Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тыс. россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017