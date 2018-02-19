Госпогранслужба Украины заявила об очереди в 100 фур на границе с РФ
На КПП «Гоптовка» на границе Украины с Россией скопилось порядка 100 грузовых машин. Примерно такое же количество автомобилей вернулось, чтобы изменить маршрут, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ).
Пресс-служба украинского ведомства просит водителей учитывать сложную обстановку на границе. В ГПСУ заявили, что машины якобы не пускают на российском пункте пропуска «Нехотеевка», сообщает «Федеральное агентство новостей».
В ведомстве заявили также, что направили российской стороне официальный запрос.