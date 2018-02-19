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Сергей Лавров в итоговом докладе вспомнил раздел Чехословакии

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Сергей Лавров в своем итоговом выступлении на полях Мюнхенской конференции по безопасности вспомнил 1938 год, когда в этом же городе заключался договор о разделе Чехословакии.

Итоговое выступление главы российского МИДа собрало полный зал слушателей в отличие от президента Украины. В своей речи министр затронул тему раздела Чехословакии в Мюнхене в 1938 году. Именно этот договор стал предпосылкой к началу Второй мировой войны.

По словам Лаврова, руководители нацистской Германии позднее на Нюрнбергском процессе пытались оправдать Мюнхенский сговор попыткой вытеснить Россию из Европы. Сейчас растущая роль РФ также подается в негативном ключе, несмотря на то, что партнеры из Европы много заявляли, что хотели бы видеть Россию сильной.

«Пора перестать пытаться плыть против истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений», — подытожил глава ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мюнхенские поиски золотой середины

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