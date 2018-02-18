Радикал застрял в двери во время нападения на Сбербанк в Киеве

Украинский радикал во время очередной атаки на российские объекты в Киеве попытался разбить ногой дверь филиала Сбербанка, но застрял ботинком в армированном стекле.

Неизвестный молодой человек, лицо которого было закрыто банданой, решил разбить дверь, но не учел, что стекло в ней армированное. В результате его ботинок застрял, а сам нападавший весьма комично пытался высвободиться из «плена». Очевидцы событий сняли происходящее и распространили в социальных сетях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские националисты разбили окна и повредили дверь в здании Россотрудничества, а по пути разгромили офис Сбербанка России в центре Киева и бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике.