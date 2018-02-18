Прямой эфир

Радикал застрял в двери во время нападения на Сбербанк в Киеве

0
Фото: ТАСС/Александр Рыбин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский радикал во время очередной атаки на российские объекты в Киеве попытался разбить ногой дверь филиала Сбербанка, но застрял ботинком в армированном стекле.

Неизвестный молодой человек, лицо которого было закрыто банданой, решил разбить дверь, но не учел, что стекло в ней армированное. В результате его ботинок застрял, а сам нападавший весьма комично пытался высвободиться из «плена». Очевидцы событий сняли происходящее и распространили в социальных сетях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские националисты разбили окна и повредили дверь в здании Россотрудничества, а по пути разгромили офис Сбербанка России в центре Киева и бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стал известен нанесенный зданию Россотрудничества в Киеве ущерб
Радикалы грозят новыми погромами российских объектов на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017