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Федерация керлинга в России верит в невиновность Крушельницкого

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Федерация керлинга в России уверена в невиновности Крушельницкого, которого обвиняют в допинге. Об этом РЕН ТВ рассказал вице-президент организации Андрей Созин.

По его словам, появившуюся в СМИ информацию о том, что в допинг-пробе керлингиста Крушельницкого обнаружены следы мельдония, официальной он назвать не может. У федерации нет на данный момент документов, а заявления будут 19 февраля после того, как вскроют пробу В.

Созин отметил, что во враче и спортсмене уверен — Крушельницкий не мог выпить мельдоний на Олимпиаде, ведь для керлинга он просто не нужен. Также он отметил, что вещество команда не получает ни в каком виде с 2015 года.

Врача, который прошел уже пять Олимпийских игр, он характеризует как абсолютно положительного человека и уверен, что он не дал бы запрещенный препарат спортсмену.

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