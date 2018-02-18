В Москве ребенок скатился с горки под колеса поезда

В Москве ребенок скатился с железнодорожной насыпи, расположенной около путей, под колеса поезда. Пятилетнего мальчика задело поездом, он получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба московского управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ, ребенок находился на насыпи вместе с родителями и катался с их разрешения.

«Организована доследственная проверка по факту травмирования малолетнего на перегоне станций Москва — Бутырская — Москва — Рижская Рижского направления Московской железной дороги», говорится на сайте СК.

По предварительным данным, ребенка травмировало электричкой около 15:30 мск. Мальчика эвакуировали с места происшествия вертолетом, на борту которого находилась бригада авиационных медиков.