В Петербурге задержали дежурного станции по делу о ДТП на переезде

В Санкт-Петербурге следователи задержали дежурного по станции «Зеленогорск», где произошло столкновение поезда с пассажирским автобусом. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По предварительным данным, мужчина несвоевременно сообщил дежурной на переезде о движении поезда, из-за чего та опустила шлагбаум. В результате автобус был заблокирован на путях, рассказал руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Сазин.

На время разбирательств с дежурной по переезду взяли подписку о невыезде. В отношении женщины ведется расследование по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Водитель автобуса, которого после ДТП доставили в больницу, был признан потерпевшей стороной. В настоящее время правоохранительное органы выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, на железнодорожном переезде «Зеленогорск—Рощино» скоростной поезд столкнулся с автобусом, который перевозил 15 пассажиров. Водитель успел эвакуировать людей, однако сам получил травмы.