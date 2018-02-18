Трамп оценил заявление демократа о вине Обамы во «вмешательстве в выборы»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил члена Демократической партии Адама Шиффа, заявившего, что администрация предыдущего главы государства Барака Обамы несет ответственность за российское вмешательство в выборы 2016 года.

«Наконец, «маленький» Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!» — написал Трамп в Twitter.

Now that Adam Schiff is starting to blame President Obama for Russian meddling in the election, he is probably doing so as yet another excuse that the Democrats, lead by their fearless leader, Crooked Hillary Clinton, lost the 2016 election. But wasn’t I a great candidate? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

При этом Трамп не исключает, что своим заявлением Шифф пытается в очередной раз оправдать проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Ранее демократ заявил, что администрация Обамы должна была использовать «более действенное средство сдерживания» и не допустить кибератак на американские организации, уточняет «РИА Новости».

Политики США неоднократно выдвигали обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы президента. В частности, Хиллари Клинтон утверждала, что Дональд Трамп победил на выборах лишь благодаря поддержке российских властей. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения западных политиков, указывая на отсутствие доказательств.