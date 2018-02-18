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Трамп оценил заявление демократа о вине Обамы во «вмешательстве в выборы»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил члена Демократической партии Адама Шиффа, заявившего, что администрация предыдущего главы государства Барака Обамы несет ответственность за российское вмешательство в выборы 2016 года.

«Наконец, «маленький» Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!» — написал Трамп в Twitter.

При этом Трамп не исключает, что своим заявлением Шифф пытается в очередной раз оправдать проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Ранее демократ заявил, что администрация Обамы должна была использовать «более действенное средство сдерживания» и не допустить кибератак на американские организации, уточняет «РИА Новости».

Политики США неоднократно выдвигали обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы президента. В частности, Хиллари Клинтон утверждала, что Дональд Трамп победил на выборах лишь благодаря поддержке российских властей. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения западных политиков, указывая на отсутствие доказательств.

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